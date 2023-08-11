【神州快訊】浙江金華建世界一流陸港 打造浙江省開放策源地

▲ 新聞發布會現場

日前，中共金華市委「八八戰略」實施20周年新聞發布會在浙江金華舉行。金華市委書記朱重烈在會上表示，金華將堅定不移深入踐行「八八戰略」，以示範引領姿態打造國際樞紐城、奮進現代都市區，為中國式現代化提供更多生動案例、鮮活教材、精彩樣本。

在新時代，金華的國際樞紐、改革集成、數字經濟、開放通道、人才資源、治理創新、八婺文化等優勢得以放大。朱重烈亦表示，要立足金華自身基礎和發展潛力，因勢利導推進變革性實踐、實現突破性進展。並將打造包括世界一流陸港建設、營商環境優化提升、數實融合工業強市、深度融入國內國際雙循環、科創引領高質量發展、基層治理現代化、新時代人文高地建設等在內的示範成果。

▲ 「義新歐」中歐班列

高水平建設內陸開放樞紐中心城市

金華已與233個國家和地區建立了貿易關係，2022年，金華進出口總額達6,838.7億元人民幣，進口額增速排名浙江省首位。依托義新歐、義甬舟、金麗溫等開放大通道，金華正打造立足華東、輻射全國、聯通世界的國際陸港樞紐，加快打造浙江省開放策源地。

開放已經成為金華最鮮明的標識。2014年，首趟「義新歐」中歐班列從金華啟程。目前，「義新歐」班列綫路已增至22條，輻射「一帶一路」沿綫50多個國家、160多個城市。金華以市場採購、跨境電商等為代表的新型國際貿易穩健增長，上半年，金華外貿出口增長11.2%。此外，金華與非洲所有國家和地區建立了貿易往來，2022年對非出口佔浙江省的33.3%、全國的8%。

金華市長邢志宏在會上表示，金華將深入實施「地瓜經濟」提能升級「一號開放工程」，加快高水平建設內陸開放樞紐中心城市，為融入構建「雙循環」新發展格局、服務共建「一帶一路」高質量發展、打造高能級開放大省貢獻更多力量。

（特約）