官媒：一線城市樓市調控方案已上報中央 將逐步出台

內地券商透露，四大一線城市地產政策調控方案已上報至中央，8月中下旬至9月初政策細則或逐步出台。估計先從郊區鬆綁限購，降低利率與按揭比例。

有官方背景的券商中國引述券商消息指，前期中央地產政策吹風會疊加四大一線城市表態，目前進入政策真空期，一線城市地產政策放開具有較強確定性。該券商人士在與住建部、國有大行及全國性股份商業銀行總行交流之後，得知有關調控政策細則或將在本月下旬起逐步落地。

據指，政策將分區域、分特定人群原則展開，不會一次性全面放開。四大一線城市以郊區為先緩步釋放政策，留足後續政策空間。首輪政策出台後，住建部將動態監控一線城市市場，至10月底進行二次評估，視乎情況推進後續刺激政策，底線是「一線城市量價企穩回升，但回升價格幅度控制在5%以內」。

存量房貸利率下調方面，總體按照法制化、市場化原則推進。目前各行收到央行指導文件，但無定量要求。雖有提前還貸壓力，但按揭貸款屬於優質資產，銀行調降積極性一般，部分銀行支行推出限期優惠券，但主要針對有提前還款意願客戶且以試點為主。

在中央政策指導下，未來存量房貸利率下調或將在四季度逐步落地，但由於協調難度高，或將具有明顯區域差異。

責任編輯：陳建錫