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菲叫停中企填海項目 稱數百中國船進入專屬經濟區

國情動向 13:31 2023/08/11

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中菲對南海島礁的主權爭議愈演愈烈，菲律賓叫停由中企承包的馬尼拉灣填海工程，又指逾300艘中國船隻出現在菲律賓專屬經濟區或西菲律賓海範圍。

菲律賓環境部周四（10日）表示，已暫停22個由中國央企中交建所承包的馬尼拉灣填海工程，以評估項目對環境和社會的影響，以及是否符合法規。如存在違規行為，必須在期限內加以糾正，否則將吊銷其許可證。中交建正被美國制裁，美駐菲大使館上周公開就有關工程項目對環境的負面影響表示擔憂。

菲武裝部隊西部司令部司令卡洛斯同日到軍區考察，聽到關於中菲海上糾紛的匯報，他指，截至本月9日，菲律賓專屬經濟區或西菲律賓海內出現超過400艘外國船隻，其中85%來自中國，單在美濟礁就有191艘。他又指，菲方將再向上次衝突的仁愛礁運送物資，並使用相同的租船，希望不會再有「水炮事件」。

菲武裝部隊總參謀長布勞納則表示，菲方需要加強在該水域的存在，「我們計劃部署更多的船隻，甚至飛機，以便能夠守衛我們的專屬經濟區」。

北京則已表明，仁愛礁是中國領土一事無可非議，中國海警在多次喊話無效下對菲方船隻進行阻攔，該操作專業克制，也符合國際法。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 菲律賓 美國 中國 南中國海

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