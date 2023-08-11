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新加坡外長因未打領帶致歉 王毅一招巧妙應對

國情動向 15:24 2023/08/11

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中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（10日）展開對新加坡、馬來西亞、柬埔寨三國的訪問。王毅首站抵達新加坡後，與新加坡外長維文會面並接受宴請。

維文在新加坡植物園的餐廳，為王毅一行設宴款待。王毅抵達宴會場地後，兩人握手擁抱。維文就自己沒打領帶道歉，王毅亦隨即取下自己的領帶赴宴，以示對等的外交禮儀。有內媒形容，這是雙方隨和又親切的互動。

中國外交部表示，雙方積極評價當前中新關係良好發展勢頭，表示將按照兩國領導人戰略指引，以中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係為契機，持續推進高質量共建「一帶一路」，推動互聯互通和互利合作不斷取得新成果，更好造福兩國和地區人民。雙方將籌備好將於年內舉行的中新副總理級雙邊合作機制會議，統籌規劃下階段合作，拓展新合作領域。

外交部續指，新方高度評價中方近期採取人員往來便利措施，雙方將加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

王毅此訪將分別與新加坡總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財會晤，預計會就中新兩國以及中國和東盟的合作發展討論。

王毅明起訪問星馬柬三國 深化一帶一路合作

責任編輯：易燕丹

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