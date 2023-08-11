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王毅晤李顯龍 批美維持單極霸權是世界最大不穩定因素

國情動向 16:15 2023/08/11

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到訪新加坡的中共中央政治局委員兼外長王毅，與新加坡總理李顯龍會晤時，批評美國維持單極霸權，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義，已成為當今世界最大的不穩定因素。

據外交部公布，王毅向李顯龍轉達中國領導人的問候，指國家主席習近平與李顯龍今年3月，共同宣布將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙方高水平互利合作開闢了新前景，相信中新關係將繼續走在中國同周邊國家關係的前列。

李顯龍表示，新方高度評價中國推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行，開闢兩國關係新的未來。當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏。新方支持東盟與中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

王毅強調，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國，特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。他又批評美國，出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持台獨勢力倚美謀獨，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施，只會損害自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

黃循財：新方反對叢林法則　強權政治

此外，王毅還會見新加坡第一副總理黃循財，指出中方願同新方拓展新合作領域，開闢兩國關係新前景，希望作為新加坡第四代領導團隊領軍人的黃循財，為此作出新的貢獻。

王毅表示，中國堅持高質量發展、高水平開放，將為包括新方在內的地區國家帶來新機遇。中方將同東盟國家攜手推動中國東盟全面戰略夥伴關係持續穩定向前發展，期待新加坡繼續發揮積極作用。

黃循財表示，新方反對叢林法則、強權政治，當前新中關係發展勢頭強勁，共建一帶一路成果豐碩。新方將積極參與中國現代化進程，期待訪華共同主持新中雙邊合作機制會。

責任編輯：蒯宇澄

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