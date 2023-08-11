內地7月新增貸款3459億 不及預期一半兼創近14年低

中國7月新增人民幣貸款3,459億元（人民幣，下同），遠遜預期的7,800億元，較前值3.05萬億大幅回落，並創2009年11月以來新低；社會融資規模增量5,282億，同樣差過預期的1.1萬億元，創七年以來新低。當月廣義貨幣（M2）供應按年升10.7%，前值為11.3%。

人民銀行公佈，7月人民幣貸款增加3,459億元，按年少增3,498億元。分部門看，住戶貸款減少2,007億元，其中，短期貸款減少1,335億元，中長期貸款減少672億元；企（事）業單位貸款增加2,378億元，其中，短期貸款減少3,785億元，中長期貸款增加2,712億元，票據融資增加3,597億元；非銀行業金融機構貸款增加2,170億元。

當月社會融資規模增量為5,282億元，比上年同期少2,703億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加364億元，按年少增3892億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少339億元，按年少減798億元。前七個月人民幣貸款增加16.08萬億元，按年多增1.67萬億元。

此外，7月人民幣存款減少1.12萬億元，按年多減1.17萬億元。其中，住戶存款減少8,093億元，非金融企業存款減少1.53萬億元，財政性存款增加9,078億元，非銀行業金融機構存款增加4,130億元。前七個月人民幣存款增加18.98萬億元，同按年多增1290億元。

責任編輯：易燕丹

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