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人民幣離岸價短線跌破7.25 在岸價跌268點一個月低

經濟脈搏 16:45 2023/08/11

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中間價偏強無助維穩，離岸人民幣（CNH）今日（11日）下午在7月金融數據公布後短期失守7.25關口，低見7.2550，截至發稿報7.2476。在岸價（CNY）則較上日跌268點報7.2340，逾一個月新低。市場分析指，雖然監管層強力維穩，但疲軟的基本面數據仍繼續拖累匯價，6月份低位7.2857或再受挑戰。

人民幣中間價今報7.1587，小幅上調11點，較預期仍偏強約500點。

德商銀行高級經濟師Tommy Wu稱，未來幾個月或只能看到刺激政策對經濟增長的適度作用，而緩慢的增長也有利於延續寬鬆的貨幣政策，而中美巨大的負利差將持續更長時間，今年餘下時間，人民幣仍將面臨壓力。預計人幣匯率將在7.2左右波動，到第四季度晚些，隨著美聯儲降息預期升溫，有望回落至7附近。

路透分析指，人行正錨定人民幣，把中間價固定在7.15附近，與市場預期差距達到0.7%。如果匯率完全由市場決定，可能出現亂象，故必需防止這情況發生，並寄望於外國投資者回流，因為關鍵還要是看投資者對人民幣的信心。不過，人行恐怕還沒有考慮到通縮有可能變得根深蒂固。

強勢貨幣有助於應對物價上漲，新加坡金管局證明了這一點。雖然中國的通脹（或者說通脹不足）並不像其他國家那樣是基於進口，但人民幣走弱仍會在一定程度上支撐物價，使石油、煤炭、天然氣和食品價格上漲，從而推高生產者價格。中國政府希望避開日本式的通縮陷阱—這對中國經濟復甦非常不利，因為居民會推遲消費，預期物價還會繼續下跌。允許人民幣大幅貶值可能會緩解積蓄已久的降息壓力，有助於出口，並為中國抵禦通縮風險。

責任編輯：陳建錫

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內地7月新增貸款3459億 不及預期一半兼創近14年低

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