▲ 中美「罕見合作」 10月底每周航班翻倍至48班

中美同意增加往來兩國每周客運航班數量。美國交通部周五（11日）宣佈，9月1日起，批准前往美國的中國客運航班數量增至每周18班，並於10月29日起增至24班，而目前數量為12班。路透社報道，中方亦同意同等增加前往中國的美國航班數量，意味中美每周航班在10月底會達48班，形容這是中美之間罕見的合作。

美國交通部稱，9月1日首批航班有助滿足學校開學前後的需求增長。但有官員預期，美國航空公司不會立即盡用每周18班航班。

美國交通部亦指，美國國務卿布林肯6月訪華後，國務院、交通部和中方官員持續接觸，令這次重要進展得以實現。當局稱，美方旨在讓雙方航空公司能充分行使雙邊權利，保持競爭公平。

時值中方日前公佈恢復出境旅行團的第三批國家和地區名單，包括美國、日本、南韓、澳洲等國。路透社報道，中國國航、美國聯合航空等航空公司，都在尋求增加往返兩國的航班班次；中國東航、南航、廈門航空、美航、達美目前都在營運中美航班。

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責任編輯：連兆鋒