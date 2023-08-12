王毅訪星馬談南海 點名美國等一些勢力唯恐不亂

中國與菲律賓近日就南海仁愛礁主權爭議再起爭執。中共中央政治局委員、外交部長王毅正在訪問東南亞，中國外交部周六（12日）發稿，指王毅在訪問新加坡和馬來西亞期間，同兩國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方立場。

王毅說，多年來，在中國和東盟共同努力下，南海局勢實現總體穩定，也為各自發展提供了良好環境。而美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪。最近又借仁愛礁問題煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅表示，中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。希菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。

王毅強調，中方願同東盟各國一道，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則。中方相信，中國和東盟國家完全有能力、有智慧維護好南海的和平穩定，建設好我們的共同家園。

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責任編輯：連兆鋒