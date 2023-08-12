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謝鋒會見美國科技界人士 左臂受傷打手掛

國情動向 12:21 2023/08/12

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謝鋒會見美國科技界人士 左臂受傷打手掛

中國駐美國大使館當地時間周五（11日）發佈消息，指駐美大使謝鋒前一天（10日）會見美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science）首席執行官帕里克（Sudip Parikh），雙方就中美科技交流合作深入交換了意見。

點擊圖片放大

謝鋒在Twitter發帖，稱自己與帕里克愉快交流，討論了中美科技合作議題。他指出，多年以來，中美科技合作在兩國乃至全球拯救了生命，減少了出生缺陷，養活了數十億人，保護了森林，控制了污染等。「科學的流動性使其更強大。」

從照片可見，謝鋒左臂打上了手掛。謝鋒在另一帖文解釋：「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」

美國拜登政府日前推出對華投資禁令，覆蓋芯片、人工智能、量子技術範疇，但未包括生物科技、能源等領域。

美國科學促進會是非牟利機構，旨在「宣揚科學家之間合作、捍衛科研自由、提倡科學責任，和支持科學教育與推廣，以提高人類福祉。」

中美「罕見合作」 10月底每周航班翻倍至48班

新華社回應拜登「炸彈論」：唱衰中國只會反覆碰壁

中美角力｜美限對華高科技投資 影響幾何？

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責任編輯：連兆鋒

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