謝鋒會見美國科技界人士 左臂受傷打手掛

中國駐美國大使館當地時間周五(11日)發佈消息,指駐美大使謝鋒前一天(10日)會見美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)首席執行官帕里克(Sudip Parikh),雙方就中美科技交流合作深入交換了意見。

謝鋒在Twitter發帖,稱自己與帕里克愉快交流,討論了中美科技合作議題。他指出,多年以來,中美科技合作在兩國乃至全球拯救了生命,減少了出生缺陷,養活了數十億人,保護了森林,控制了污染等。「科學的流動性使其更強大。」

從照片可見,謝鋒左臂打上了手掛。謝鋒在另一帖文解釋:「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷,正在穩步恢復。祝夏安!」

美國拜登政府日前推出對華投資禁令,覆蓋芯片、人工智能、量子技術範疇,但未包括生物科技、能源等領域。

美國科學促進會是非牟利機構,旨在「宣揚科學家之間合作、捍衛科研自由、提倡科學責任,和支持科學教育與推廣,以提高人類福祉。」

