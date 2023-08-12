王毅訪馬來西亞 與總理外長分別會談

中國外交部周六（12日）公佈，中共中央政治局委員、外交部長周五（11日）在馬來西亞檳城，分別會見馬來西亞總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）及外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）。

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安瓦爾在檳城會見王毅時，愉快憶及今年3月訪華，表示中國是馬來西亞可信賴的好朋友，馬中關係特殊友好，雙邊合作強勁有力。習近平主席高度重視馬中合作，令人深受感動。雙方積極落實兩國領導人共識，經貿投資、人文旅遊等合作取得重要進展。我們歡迎中國企業擴大對馬投資，願同中方持續深化各領域合作，實現互利共贏。

王毅轉達了中國領導人的親切問候，表示總理先生是中國人民的老朋友，兩國領導人建立了牢固互信和友誼，為中馬攜手共建命運共同體指明了方向，開啟了新的篇章。我們願同馬方一道，保持雙邊關係健康強勁發展勢頭，為兩國人民帶來更多福祉，為地區發展振興作出新貢獻。

王毅表示，中馬同為新興經濟體和發展中國家，發展理念相近，有著廣泛共同利益。兩國高質量共建「一帶一路」成果豐碩，東海岸鐵路、「兩國雙園」（馬來西亞馬中關丹產業園、中國廣西中馬欽州產業園）建設取得良好經濟和社會效應，務實合作前景廣闊。我們願同馬方分享超大規模市場機遇，拓展合作領域，實現互利共贏、共同發展。

王毅同日與馬來西亞外長贊比里舉行會談，強調馬來西亞是中國的友好鄰邦，也是中國周邊外交的優先方向。今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，明年兩國將迎來建交50周年。中方願同馬方一道，以兩國領導人重要共識為指引，總結成功經驗，深化互利合作，推動中馬命運共同體建設走深走實。

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王毅指，中方支持馬來西亞走符合自身國情的發展道路，支持馬方在地區和國際事務中發揮更大作用。雙方要加強溝通協調，增進戰略互信，支持彼此維護核心利益和正當權益，共同捍衛國際關係基本準則。

王毅表示，作為「一帶一路」兩大旗艦項目，東海岸鐵路和「兩國雙園」建設進展順利。中馬汽車制造、數字經濟、新能源合作良好。中方支持並鼓勵更多中國企業赴馬投資興業，打造更多合作新增長點，願深化兩國在農業技術、糧食安全等領域合作，進口更多馬優質農產品。

贊比里表示，馬中關係強勁緊密，兩國務實合作取得長足進展。馬方將繼續支持並積極參與共建「一帶一路」，全力推進重點合作項目。期待加強各領域各層級聯系，擴大互利共贏成果。馬方高度讚賞並支持習近平主席提出的一系列重要全球倡議，主張不同文明和諧共處，期待同中方加強人文交流和文明互鑒。

雙方還就共同關心的地區和國際問題深入交換看法，達成廣泛共識。雙方同意加強溝通協調，維護東盟中心地位，促進地區和平穩定發展。

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責任編輯：連兆鋒