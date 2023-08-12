中日和平友好條約45年 中方：關係正處改善關鍵 盼日排除干擾

8月12日是《中日和平友好條約》締結45周年紀念日。中國外交部發言人表示，45年前，中日兩國締結和平友好條約，以法律形式規定中日應當堅持和平、友好、合作，為雙方交往確立了永不過時、歷久彌新的原則和方向。45年來，中日關係取得長足發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，也有力促進了地區和世界的繁榮穩定。

發言人指出，當前中日關係處於改善發展的關鍵階段。希望日方同中方一道，以紀念締約45周年為契機，重溫條約精神，恪守條約共識，維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

《中日和平友好條約》簽署於1978年。中日1972年建交後，雙方1975年起就簽訂和平友好條約談判。1978年8月，中國外長黃華與日本外相園田直，在北京簽署了《中日和平友好條約》。

條約規定：締約雙方決心在和平共處五項原則的基礎上，發展兩國間持久的和平友好關係；確定彼此用和平手段解決一切爭端，而不訴諸武力或武力威脅；願意繼續為開展經濟和文化合作，促進兩國人民的往來而努力。

締約雙方還聲明，任何一方都不應在亞太地區或其他地區謀求霸權，並反對任何其他國家集團建立這種霸權。條約中也明文規定了「本條約不影響締約各方同第三國關係的立場」。

1978年10月，中國副總理鄧小平應邀訪日，兩國在東京交換了《中日和平友好條約》批准書。鄧小平對日本首相福田赳夫說，《中日和平友好條約》是1972年中日兩國政府聯合聲明和中日邦交正常化的繼續和發展。它為兩國的睦鄰友好關係奠定了更加穩固的基礎，為進一步發展兩國政治、經濟、文化、科技等各方面的交流開辟了更加廣闊的前景，也將對維護亞洲和太平洋地區的和平與安全產生積極的影響。

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責任編輯：連兆鋒