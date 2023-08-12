中國首次發佈《美國履行世貿組織規則義務情況報告》

中國商務部周五（11日）首次發佈《美國履行世貿組織規則義務情況報告》。報告梳理美國履行世貿組織規則義務概況並作總體評價，表達對美破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸淩、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關注。

報告全文85頁，涵蓋關稅和非關稅壁壘，產業補貼，農業補貼，貿易救濟，標準、技術法規和合格評定程序，服務貿易，知識產權，出口管制與經濟制裁，投資審查政策，購買美國貨，國際經貿合作中的歧視性安排等11個方面對美國政策措施的具體關注。

報告指出，美國作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入「癱瘓」，是「多邊貿易體制破壞者」。

美國長期以「國家安全」「人權」和「強制技術轉讓」等為由，對其他成員採取單邊措施，任意加徵關稅，濫用貿易救濟，並利用其在經貿領域的優勢地位脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求，是「單邊主義霸淩行徑實施者」。

美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是「產業政策雙重標準操縱者」。

美國挑動「脫鉤」「斷鏈」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

報告指出，美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，應遵守規則、踐行承諾，發揮主要成員的表率作用，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性作出其應有的貢獻，與包括中國在內的其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。

商務部世貿司負責人表示，中國商務部發布《美國履行世貿組織規則義務情況報告》，是基於美國履行世貿組織規則義務的客觀情況，表達對其相關政策措施的關注，維護世貿組織重事實、講規則的優良傳統。中方願借此機會呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，積極維護多邊貿易體制的權威性、完整性和有效性。中方將一如既往地與各方密切溝通並緊密合作，全面深入參與世貿組織改革，共同努力推動多邊貿易體制在全球經濟治理中發揮更大作用。

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責任編輯：連兆鋒