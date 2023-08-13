賴清德過境美國赴巴拉圭 北京：將採有力措施捍衛主權

台灣的副領導人賴清德出發前往巴拉圭出席巴總統就職典禮，期間過境美國紐約。在北京，外交部對美方執意安排賴清德過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責；正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

外交部發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸。

發言人批評，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。

發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。

國台辦：堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑

國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動，堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。

朱鳳蓮稱，「台獨」與台海和平穩定水火不容。「台獨」分裂勢力的所作所為，與島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，最終只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中國駐紐約總領館批賴清德過境是為參選造勢

中國駐紐約總領事館發言人說，賴清德過境美國，目的是為參選台灣地區領導人造勢，拉美國為台獨言行站台。美方明知如此，仍執意允許他過境，就是對台獨分裂勢力的縱容。

發言人批評美方在台灣問題上一再食言背信，讓人不禁對美方恪守領導人承諾、穩定和改善中美關係的誠意打上問號；又指個別台獨分子媚美賣台禍害民眾的惡劣行徑絕不可能得逞，也必將遭到全體中華兒女的唾棄和歷史正義的審判。

責任編輯：易燕丹

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