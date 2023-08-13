國家防總：海河洪水尚未結束 維持部分地區防汛應急響應

國家防總辦公室、應急管理部組織防汛防颱風專題視像會商調度，指海河流域洪水過程尚未結束，維持對天津、北京、河北等地的防汛應急響應。

會商指出，當前松花江幹流部分江段及支流拉林河等還處於超警狀態，海河流域洪水過程尚未結束，河北文安灘里幹渠決口封堵、天津茁頭排幹渠防守正處於關鍵階段。據預測，今明兩天東北、西北和西南部分地區仍有較強的降雨，局地對流性強。

國家防總維持對天津的防汛二級應急響應，對北京、河北、吉林、黑龍江維持防汛三級應急響應，對遼寧維持防汛防颱風四級應急響應，工作組繼續在天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江協助指導防汛防颱風工作。

會商強調，要充分認識江河洪水防御的持久性、艱巨性，堅決克服僥幸心理，繼續上足巡查防守和應急搶險力量，發揮專家作用，科學查險排險，加快堤防潰口堵復。遼寧、新疆和西南、西北等地要把握山洪和地質災害防範重點，加大風險隱患排查力度，提前做好轉移避險工作；同時，要繼續做好西安長安區山洪泥石流失聯人員搜救工作。

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責任編輯：易燕丹

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