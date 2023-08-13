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內地醫療反腐席捲20省 176名院長書記落馬

經濟脈搏 20:09 2023/08/13

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內地各省嚴打醫療領域貪腐。（配圖）

內地醫療反腐席捲20省，截至上周，累計176名醫院院長和黨委書記落馬。各地下令整頓及鼓勵舉報。單是陝西一省，已有近千人受查、退回紅包逾3400個。

不完全統計，山東、天津、江蘇、江西等省藥監部門近期召開會議，要求集中整治腐敗、落實企業責任、整頓行業風氣等；廣東、海南、上海等省衛健委則分別發布通知，要求以「零容忍」態度查處一些突破行業底綫、群眾反映強烈的犯罪行為；西藏、山東、陝西、山西、雲南等省紀監部門亦宣布進行集中整治。

另外，內蒙古、四川、雲南、重慶、北京等8省還公布相關舉報電話，一時間接到大量舉報，據報幾乎每日都有醫生被查。

這亦令整個醫療業變成風聲鶴唳，多場學術會議臨時取消，因會議不少都由藥廠或其他企業贊助，主辦方和出席者擔心有利益輸送嫌疑，成為被舉報對象；許多醫生不敢開效果更佳的進口藥，寧願使用效果稍差的國產藥。疑似誣告的事件也有發生，有地方醫院院長向媒體哭訴，稱無端遭到舉報，懷疑是得罪了人。

北大高血壓領域首席專家孫寧玲呼籲，堅決醫療反腐的同時不應該「一刀切」，污名化學術會議、專家講課以及企業學術推廣的行為。令醫療行業人人自危，只會使患者對醫生更加不信任。另一醫生亦稱，腐敗確實存在，但不能以偏概全，「作為一整個群體，對醫生『一片打擊』是不公平的」。

責任編輯：陳建錫

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貪腐 醫療行業 中國

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