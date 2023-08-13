  • 29°C
香港時間 : 2023813日 (週日) 22:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國務院24條措施吸引外商投資 落實相關稅收優惠

經濟脈搏 20:20 2023/08/13

分享：

分享：

德國企業代表在內地考察。（資料圖片）

國務院印發吸引外商投資意見文件，涉6方面24項措施，提出保障外企國國民待遇、確保平等享受支持政策、落實相關稅收優惠、支持投資國家鼓勵領域等。

意見文件提出，要提高利用外資質量，加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資渠道，支持外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制；保障外商投資企業國民待遇，保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作。

持續加強外商投資保護，健全投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度；提高投資運營便利化水平，優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查；加大財稅支持力度，強化外商投資促進資金保障。

完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。

意見文件要求，各地區和部門切實做好優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度工作，因地制宜出台配套舉措，增強政策協同效應。商務部等要加強指導協調，做好政策宣介，及時落實政策措施，提振外商投資信心。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國

下一篇文章

內地醫療反腐席捲20省 176名院長書記落馬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
人民幣離岸價短線跌破7.25 在岸價跌268點一個月低
人民幣離岸價短線跌破7.25 在岸價跌268點一個月低
滬指失守3200點 近8個月最大單周跌幅
滬指失守3200點 近8個月最大單周跌幅
中證監今與房企代表開會 了解發債融資需求
中證監今與房企代表開會 了解發債融資需求
深圳傳近15萬套房斷供 金融監管部門稱謠言
深圳傳近15萬套房斷供 金融監管部門稱謠言
內地7月出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%
內地7月出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款