國務院24條措施吸引外商投資 落實相關稅收優惠

▲ 德國企業代表在內地考察。（資料圖片）

國務院印發吸引外商投資意見文件，涉6方面24項措施，提出保障外企國國民待遇、確保平等享受支持政策、落實相關稅收優惠、支持投資國家鼓勵領域等。

意見文件提出，要提高利用外資質量，加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資渠道，支持外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制；保障外商投資企業國民待遇，保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作。

持續加強外商投資保護，健全投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度；提高投資運營便利化水平，優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查；加大財稅支持力度，強化外商投資促進資金保障。

完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。

意見文件要求，各地區和部門切實做好優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度工作，因地制宜出台配套舉措，增強政策協同效應。商務部等要加強指導協調，做好政策宣介，及時落實政策措施，提振外商投資信心。

責任編輯：陳建錫