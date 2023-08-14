滬指午後回升收跌0.34% 券商分析師公開呼籲救市

上周五收市後公布的7月金融數據觸發市場悲觀預期，加上房地產問題困擾，A股三大指數今集體低開，一度各跌逾1%，午後回升，滬指收跌0.34%報3178點；深證指收跌0.5%報107556點；創業板指收跌1.02%報2164點。兩市成交仍淡靜，僅7420億元人民幣。個股則漲多跌少，逾2900隻股票上漲。

*更新收市

板塊方面，酒店餐飲、旅遊板塊全天強勢，互聯網、電信、建築、電力等權重板塊午後拉升，助推指數上行；汽車、銀行、房地產、券商等板塊跌幅居前。

英大證券分析師今發表公開信呼籲救市，他指市場大幅下跌正是長期資金入市，包括養老金、養老目標基金、社保基金、保險基金、銀行理財資金等的最好時機。他呼籲長期資金「該出手時就出手」，穩定市場對維持市場信心、保護投資者，特別是中小投資者非常重要。李又指，從滬指前期低位今年6月26日3144點以來，在該水平已經堅持了一個半月，這段時間是政策利好密集期，政策態度越來越明確，不排除會出台更加多的政策措施，距離轉機漸行漸近。

責任編輯：陳建錫