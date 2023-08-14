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洪災影響蔬菜生產 農業農村部緊急部署穩產保供

經濟脈搏 10:25 2023/08/14

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農業農村部表示，近期華北、東北等地極端強降雨引發嚴重洪澇，造成蔬菜設施受損和菜田被淹，對局部蔬菜供應和秋冬季蔬菜生產不利。當局近日下發緊急通知，要求各級農業農村部門落實責任，強化指導，穩定秋播蔬菜生產、分區施策抓好生產、壓實穩產保供責任，並確保供應流通順暢。

通知要求，要強化生產準備，指導農民充分利用高溫連晴天氣，及時騰茬整地，清理田間殘株，做好悶棚炕地、土壤消毒，同時提前備好農資，為下茬蔬菜生產創造有利條件；做好茬口銜接，結合蔬菜受災情況和常年消費習慣，強化分品種蔬菜供需形勢研判，引導種植不同種類、不同生育期蔬菜品種。

持續加強蔬菜生產、流通、消費各環節信息監測，適時發布生產和市場信息，穩定社會預期，引導生產經營主體合理安排蔬菜品種、種植規模、上市檔期；受災地區要統籌考慮秋冬蔬菜供應，盡快搶種速生菜，同時協調好冬淡蔬菜供銷渠道，有序組織調運和投放，防止出現斷檔脫銷；配合交通、公安等部門，落實鮮活農產品運輸「綠色通道」政策，降低流通成本，提高流通效率，推進冷鏈運輸，強化保鮮措施，減少採後損耗，促進區域間快速有序調運。

當局又提到，蔬菜是城鄉居民生活必需品，直接關係基本民生、物價穩定。各地要提高政治站位，壓實「菜籃子」市長負責制，切實增強蔬菜保供的責任感和緊迫感，加強指導服務，統籌抓好生產發展、產銷銜接、流通運輸、市場調控、質量安全等各項工作，千方百計化解災害不利影響，確保生產穩定、供應充足。

責任編輯：陳建錫

 

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