官媒：金融數據短期波動 貨幣政策調整空間仍大

官媒表示，7月單月金融數據增速放緩是季節性因素造成的短期波動，也折射出需求仍待提振。未來貨幣政策仍有較大空間，能加大逆週期調節力度。

新華社旗下《經濟參考報》今引述多名分析師指，7月從季節性來看是信貸投放的「小月」，6月社會融資規模和人民幣貸款增長較快，金融機構信貸投放提前衝量，也一定程度上構成對7月的透支，加大月度間的新增貸款規模波動，這情況去年多次出現。信貸與社融按年增速雖小幅回落，但仍然保持相對較高水平。

市場預期7月出台的一系列政策組合具有較強的針對性，後續將有效緩解民營企業壓力，加快房地產市場恢復，促進中小微企業發展，擴大消費與投資，改善增長預期，也將加快推動信用修復。三季度政策層面將繼續加碼，人行將綜合考量各項貨幣政策工具，可能會通過降準、結構性下調利率等方式支持信貸擴張。

文章又指，過去3年中國未實施強刺激政策，今年貨幣政策調整空間較大，政策工具和政策儲備較為豐富，有條件加大實施力度。目前金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%，有一定降準空間。同時進一步深化利率市場化改革，適度降低各類政策工具利率，發揮LPR形成機制改革作用，引導市場利率繼續下行。

責任編輯：陳建錫