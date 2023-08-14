從「世界工廠」到GDP增速全省包尾 東莞如何破局？

工業承壓、外貿增速放緩，被譽為「世界工廠」的東莞上半年地區生產總值（GDP）按年僅增長1.5%，增速在廣東省21個城市中排名墊底。分析認為，東莞構建國際國內雙循環發展格局，同時利用省內其他城市的科研力量，來幫助自身實現轉型升級。

東莞市統計局公佈，上半年全市GDP為5262.10億元（人民幣，下同），按年增長1.5%。較今年一季度（2.2%），以及去年同期（1.6%）水平均有所下降。

1.5%的增速意味著什麼？放在省內，廣東省上半年GDP增長5%，21個地級市有11個增速達到全省平均水平，揭陽增速最快，達到7.6%；東莞增速位居倒數第一，而倒數第二、三位的肇慶、茂名均增長2.9%，增速接近東莞的2倍。另作為內地24個GDP超萬億城市的一員，東莞上半年經濟增速同樣墊底。

《中國新聞周刊》引述廣州市博士科技創新研究會會長、廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，東莞一直以「世界工廠」著稱，製造業佔比很大，但自有知識產權又不足，對外依存度很高。因此，產業外遷、訂單減少、疫情和貿易保護主義打擊產業鏈供應鏈等因素，對東莞經濟增長影響很大。

數據顯示，上半年東莞規模以上工業增加值2379.57億元，按年下降5.9%，比一季度下降0.8個百分點。計算機、通信和其他電子設備製造業增加值亦下降4.9%，電氣機械和器材製造業下降7.4%。主打產業出現負增長，對於東莞經濟的影響明顯。

另外，作為外貿型城市典型代表之一，出口對於東莞至關重要。惟市統計局數據顯示，上半年東莞外貿進出口6186億元，按年下降11.3%，其中出口下降9.4%。

廣東省社會科學院經濟學研究員丁力表示，作為全世界重要的加工貼牌生產基地，東莞外貿依存度比一般的城市要高得多，一度達到百分之二百到百分之三百，海外市場不景氣，對東莞經濟的影響自然比較大。

他認為，東莞的傳統產業具有深厚的產業基礎和發展優勢，在大力發展新興產業的時候，要充分考慮產業技術儲備、創新能力、人才數量、企業生態等發展要素，同時還要「喜新不厭舊」，這也能為已有產業的發展帶來新機遇。

「發展高新技術產業，核心競爭力不是產業工人，而是創新人才。」丁力表示，如何利用省內其他城市，比如廣州，乃至國內外的科研力量，來幫助自身實現轉型升級，是東莞需要研究的課題。

在彭澎看來，東莞的產業鏈供應鏈配套比較齊全，但是核心技術大多受制於人，產業鏈供應鏈需要「強鏈補鏈」。同時，要更多與深圳、廣州產業融合，抱團發展，逐漸形成穩定互補的產業鏈供應鏈。應按照「雙循環」思路，不斷拓展新興市場，大力拓展內需市場。

責任編輯：易燕丹

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