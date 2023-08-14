武漢地震監測中心遭網攻 據報發現美情報機構惡意軟件

針對武漢市應急管理局地震監測中心的網絡攻擊事件，聯合調查組發現符合美國情報機構特徵的後門惡意軟件。有關機構下一步將向外界公開披露美國政府一直處於高度保密的某全球偵察系統，指其對中國和世界各國國家安全和世界的和平安全都構成嚴重安全威脅。

《環球時報》引述國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，該中心和360公司組成的聯合調查組事發後赴武漢調查取證，已在受害單位的網絡中發現技術非常複雜的後門惡意軟件，符合美國情報機構特徵，具有很強的隱蔽性，並且通過惡意軟件的功能和受影響的系統判斷，攻擊者的目的是竊取地震監測相關數據，而且具有明顯的軍事偵察目的。

杜振華指，地震監測數據並不限於震級震源等基本信息，還包括地表變形監測數據、水文監測數據等豐富的地理地質數據；這些數據同時也是具有很高價值的軍事情報數據。因此，美國情報機構對地震監測中心的網絡攻擊是一次有計劃有預謀的網絡軍事偵察行動。

全國政協委員，安天集團董事長、首席技術架構師肖新光進一步解釋稱，震源位置、震級、深度雖然是公開發布的信息，但這是基於多傳感器的一個感知計算結果， 「這些傳感器所感知採集的綜合震動聲波數據，尤其是次聲波數據，對研判地質地形、分析武器系統試驗、核試驗等均有重要情報價值。」

報道批評美國網絡情報收集活動的目標是無差別的（包括其盟友），全球範圍內的民事機構和個人都是其網絡攻擊的對像，充分暴露美國在人權問題上的雙重標準和虛偽面孔。杜振華也稱，美國軍事情報機構利用自身信息技術優勢針對民用基礎設施發動網絡攻擊是明顯違反國際法的犯罪行為，嚴重侵害中國國家安全和社會公共利益。

武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊（第二版）

內媒：美國黑客攻擊武漢地震監測中心 目的是打探地質地形

責任編輯：易燕丹

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