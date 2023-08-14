賴清德過境美國 WSJ：2因素致北京謹慎回應

率團出訪巴拉圭的台灣副領導人賴清德，抵達美國紐約過境。美媒引述台灣官員和政治分析人士稱，在中美關係回暖、台灣大選即將來臨之際，北京的反應可能會較為謹慎。

《華爾街日報》報道，如何回應賴清德過境美國一事讓北京左右為難。一方面，若作出太激烈反應，恐重新點燃中美緊張局勢；另一方面是出於對明年台灣大選潛在影響的考量。賴清德目前是熱門候選人，若北京行動過激，或導致部分認為大陸欺壓台灣、越來越心生反感的台灣選民更加倒向賴清德。

一位台灣高級官員指出，在台灣過去的選舉中，大陸的反制行動反而有助台灣執政黨候選人的選情。故根據過去幾年的經驗，中國政府的任何舉動都可能會幫助賴清德得分。

澳洲國立大學台灣研究項目的政治學家宋文笛也認為，如果中國對賴清德的過境做出強烈反應，「這對北京方面來說實際上會適得其反」。

不過，北京也不會無動於衷。在賴清德啓程前，大陸海事部門宣布在台灣東北約300英里的浙江省沿海舉行為期三天的軍事演習。解放軍東部戰區近日展開海空軍多課訓練，強調空軍航空兵時刻備戰。外交部亦回應稱，正密切跟蹤事態發展，將採堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

新加坡南洋理工大學研究中國外交政策的助理教授Dylan Loh表示，北京方面不會反應過度，但肯定會做出反應。他稱，雖然目前與美國改善關係符合北京方面的利益，但這並不意味著中國領導層會怯於對台灣採取其認為有必要的強硬行動。

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責任編輯：易燕丹

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