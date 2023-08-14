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商務部：研合理縮減負面清單 持續擴大外資准入

經濟脈搏 18:34 2023/08/14

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商務部表示，下半年將加強政策支持，會同相關部門研究推動合理縮減外資准入負面清單，持續擴大外資市場准入，並辦好「投資中國年」等招商活動。

國務院新聞辦今日（14日）舉行政策例行吹風會，商務部部長助理陳春江表示，下半年，商務部將著力做好三方面工作，一是著力加強政策支持，研究推動合理縮減外資准入負面清單，擴大外資市場准入；修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。

二是著力加強投資促進，將繼續開展「投資中國年」系列活動，全方位地展現各地產業特色、資源禀賦、營商環境，支持各地加強招商對接和項目撮合，促進更多外國投資者了解及投資中國；三是著力做好服務保障，深化與外資企業常態化交流，完善地方各級外資企業圓桌會議制度，落實好外資企業國民待遇。

在招商方面，會上還提到，要充分調動駐外使領館、國內外商協會、行業組織等各方面力量，用好各類經貿展會、自貿試驗區、國家級開發區等載體平台提供支撐；指導地方積極探索、大膽創新，運用產業鏈招商等多種方式，將招商引資與「穩鏈補鏈強鏈」相結合，引進一批補短板、強優勢的高質量外資。

責任編輯：陳建錫

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