人行下調MLF利率15點子、SLF及逆回購利率10點子

人行今日開展4010億元1年期MLF、2040億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.5%、1.80%，下調15和10個點子；下調SLF隔夜期、7天期及1個月期利率10個點子。分析人士指，為迅速提振樓市信心、恢復需求，政策施以連續降息的重拳，本月晚些下調LPR料成定局，但僅憑貨幣政策的刺激作用有限。

*更新下調SLF利率

中信證券首席經濟學家明明指，近期經濟壓力較大，考慮到CPI和社融增速低，降息政策符合判斷。MLF利率下調15bp，七天回購下調10bp，說明長端利率下行空間更大，預計LPR將等幅度下降15bp。MLF操作量基本對沖了到期，加大七天逆回購操作量，有助於增加流動性供給，對沖稅期和政府債券發行的影響。

招聯金融首席研究員董希淼指，7月無論是社會融資規模還是人民幣貸款增量都呈現同比少增，大幅低於市場預期；從結構看，無論是企（事）業單位貸款還是住戶貸款都增長乏力。總體而言，金融數據較為低迷。在這情況下，再度降低各類政策工具利率，引導LPR繼續下降，具有必要性、緊迫性。

三菱日聯銀行首席金融市場分析師孫武指，中國宏觀復甦前的政策利率下調整如期而來，預計明年上半年宏觀情況將好轉。料人行將維持一年期MLF利率在現水平至今年底，亦因此短期內人民幣面臨較大的貶值壓力。中國經濟大復甦前面臨一定挑戰，需求側較弱，預計供給側仍將是中國宏觀的基石。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，或因之前的數據非常令人失望，因此人行提前啟動降息。此次非對稱下調主要目的是降低實際利率，而非鼓勵資金空轉。不過由於經濟放緩主要源於結構性問題，預計僅靠貨幣政策效果仍難以提振經濟，但對風險防控有更大意義。

央行上一次調整作為中期政策利率的1年期MLF利率和7天逆回購利率是在6月，兩項利率分別下調10點子。

責任編輯：陳建錫