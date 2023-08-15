  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地7月失業率升至5.3% 青年失業率因修改計法暫停公布

經濟脈搏 10:00 2023/08/15

分享：

分享：

內地7月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.2%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

最受外界關注的青年失業率暫停公布，國統局發言人付凌暉指，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16至24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨著我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究...待相關統計方法制度進一步完善後，我們會及時恢復發布。

付又指，從教育部門了解的情況看，目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀況總體穩定，去向落實率和落實人數與去年同期相比均略有提升。針對目前尚未落實去向的大學畢業生，各地區各部門正在積極想辦法，幫助他們盡早走上工作崗位。隨著就業幫扶政策效果顯現，就業狀況將繼續改善。

上月，青年失業率已升至21.3%的歷史新高。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

內地7月消費、投資、工業數據全遜預期

下一篇文章

人民在岸價離岸價短線跌穿7.28及7.31 近9個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

官媒：金融數據短期波動 貨幣政策調整空間仍大
官媒：金融數據短期波動 貨幣政策調整空間仍大
滬指午後回升收跌0.34% 券商分析師公開呼籲救市
滬指午後回升收跌0.34% 券商分析師公開呼籲救市
從「世界工廠」到GDP增速全省包尾 東莞如何破局？
從「世界工廠」到GDP增速全省包尾 東莞如何破局？
洪災影響蔬菜生產 農業農村部緊急部署穩產保供
洪災影響蔬菜生產 農業農村部緊急部署穩產保供
中國據報恢復澳洲大麥進口 貿易商已訂購至少四船
中國據報恢復澳洲大麥進口 貿易商已訂購至少四船
A股「1元退市股」今年來已有17隻 去年才1隻
A股「1元退市股」今年來已有17隻 去年才1隻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款