內地7月失業率升至5.3% 青年失業率因修改計法暫停公布

內地7月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.2%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

最受外界關注的青年失業率暫停公布，國統局發言人付凌暉指，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16至24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨著我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究...待相關統計方法制度進一步完善後，我們會及時恢復發布。

付又指，從教育部門了解的情況看，目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀況總體穩定，去向落實率和落實人數與去年同期相比均略有提升。針對目前尚未落實去向的大學畢業生，各地區各部門正在積極想辦法，幫助他們盡早走上工作崗位。隨著就業幫扶政策效果顯現，就業狀況將繼續改善。

上月，青年失業率已升至21.3%的歷史新高。

責任編輯：陳建錫