數據分析︱中國經濟內生動力弱 亟待政策加碼

內地7月國民經濟數據全遜預期，市場分析指，顯示中國經濟的內生動力仍然較弱，亟待短期針對性政策助力，尤其房地產投資增速仍有下行風險。

凱投宏觀指，內地7月所有主要活動指標均低於市場普遍預期，其中大多數經濟指標按月要麼停滯不前、要麼幾乎沒有增長。由於碧桂園等開發商的財務問題可能會在短期內給房地產市場帶來壓力，除非盡快加大政策支持力度，否則經濟陷入衰退的風險確實存在，今日人行降息也不會減弱這種風險。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，數據顯示國內經濟修復動能偏弱，居民消費和房地產投資表現低迷對內需拖累明顯，加之海外需求趨緩，推動近期國內逆周期調節政策力度明顯增大，政策繼續加大薄弱環節、重點新興領域、房地產市場的支持，促進消費和投資加快恢復。

植信投資研究院資深研究員馬泓指，房企融資端趨緊，拿地維持謹慎，土地成交按年下跌，房地產投資增速仍有下行風險，後續有待政策加碼。建議適度調降一線和重點二線城市房貸利率和首付比，包括新房和二手房，加大力度創造寬鬆的房企非銀融資環境，設立國家房地產基金，應對房企中長期存量資產處置。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，最新公布的經濟數據表明，中國經濟逆風航行的困難，挑戰來自方方面面，而有效的政策支持卻很少。華創證券投資顧問部總經理屈慶指，數據顯示內生性動力不行，刺激也都是長效機制。國泰君安首席經濟學家指，恢甦勢頭放緩，官方有必要採取進一步的支持措施。

責任編輯：陳建錫