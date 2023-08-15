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國統局：當前中國經濟不存在通縮 下階段也不會通縮

經濟脈搏 10:59 2023/08/15

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國統局表示，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。盡管7月CPI按年轉降，很大可能性是短期現象，而PPI降幅則有望進一步收窄。

國統局發言人付凌暉表示，7月份CPI按年轉降，但是從按月來看是由降轉漲，為今年連續5個月按月下降之後的首次上漲。當月CPI按月漲0.2%，主要是由於暑期出行服務價格上漲帶動。從扣除能源的工業消費品價格來看，當月按年下降0.3%，降幅比上月收窄。扣除食品能源以外，核心CPI情況來看，當月按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，這也表明，市場供求關係出現了一定的積極變化，從這些情況來判斷，當月CPI同比下降很大可能性是短期現象。

PPI按年下降4.4%，降幅比上月收窄1個百分點，從按月來看下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點。PPI按年降幅收窄是今年以來第一次。主要原因受國際市場原油、有色等價格上行影響，國內相關行業價格降幅收窄；國內部分工業行業供求關係有所改善，價格降幅收窄；上年同期基數走低。盡管外部輸入性因素存在一定不確定性，但隨著國內經濟穩步恢復，產業結構調整持續優化，工業領域供求關係有望逐步改善，加之上年基數逐步走低，降幅有望收窄。

責任編輯：陳建錫

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