國統局：主要指標放緩屬正常波動 正積極謀劃儲備政策

國家統計局表示，7月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動，近期相關部門正積極謀劃實施促進經濟回升向好的儲備政策，如引導市場利率下行，推進大城市城中村改造和「平急兩用」公路基礎設施建設等政策措施在陸續出台，隨著政策效果逐步顯現，有助於推動經濟恢復向好。

國統局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉指，7月份生產需求保持平穩增長，就業物價總體穩定，產業升級穩步推進，民生保障有力有效，國民經濟持續恢復，總體延續向好態勢。

從消費整體情況看，服務消費增長較快，文化娛樂消費持續擴大，網上零售繼續保持活躍，線下消費活動增多，實體店鋪零售平穩增長。下階段，盡管還存在制約消費的一些不利因素，但是隨著經濟恢復、居民就業改善、收入增加以及促消費政策顯效，消費有望持續擴大。

但也需要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨挑戰，要強化穩增長、穩就業、防風險，精準有力實施宏觀政策，推動經濟高質量發展，努力實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

樓市處調整階段 房企風險有望逐步化解

房地產市場方面，總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。但要看到這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉提到，近期北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求。部分二三線城市也在出台新的房地產調控政策，各地房地產政策調整優化有助於提振市場信心。隨著經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。

另外，付凌暉指出，今年以來，世界經濟增長總體乏力，全球貿易投資放緩，外需收縮對中國外貿增長制約加大。面對困難的局面，中國加力推動外貿穩規模優結構，外貿韌性持續顯現。貨物進出口規模總體平穩，貿易順差保持在較高的水平。下半年，隨著外貿穩規模優結構政策效應持續顯現，中國出口有望保持基本穩定，貨物貿易繼續保持順差。

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責任編輯：易燕丹

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