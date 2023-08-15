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賴清德稱想與習近平做朋友 樂見兩岸齊享民主自由

國情動向 12:14 2023/08/15

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台灣副領導人賴清德轉到巴拉圭訪問，他接受訪問表示，他不想與中國大陸國家主席習近平成為敵人，認為雙方能做朋友，樂見兩岸一樣享有民主和自由。

賴清德接受彭博社專訪表示，在一眾世界領袖中，他最希望與習近平共進晚餐，因為兩岸有許多問題需要克服，如果可以進行對等、尊嚴的交流，增進合作，必然有助於區域和平穩定。至於兩人要吃甚麼食物，他未有想到那麼多，也暫時沒有想到習近平哪一天可能來訪台灣，或者是他甚麼時候訪問大陸。

他又提到，長期認為台灣和大陸有共同的敵人，如天災、地震、傳染病等，也有共同的目標，即增進兩岸人民的福祉。

賴清德表示，在對等與尊嚴前題下，兩岸交流的大門永遠敞開，樂意與大陸合作，共同促進和平與繁榮。但在大陸放棄對台動武之前，台灣必須加強自身軍事力量，並且與民主國家並肩同行，以有效嚇阻來自大陸的各項威脅，確保印太地區的穩定。他的任務就是要展現保衛台灣的決心，以及對區域穩定的責任。

另外，賴清德在巴拉圭接受台僑宴請，他在致詞時提到，台灣的國際參與受區域霸權影響，希望讓國際社會進一步了解台灣對民主、自由、人權價值的堅持。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 賴清德 台灣 中國 兩岸關係

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