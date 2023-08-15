青年失業率「停更」惹猜測 外媒在官方記者會上追問

內地以修改統計方式為由暫停公布青年失業率引發各界猜測，該舉動受到多家外國媒體的關注，在國內的社交媒體、搜尋引擎上也成為熱點話題。

路透社發表題為「中國停發青年失業率引遐想，是專業角度合理修正或數據扎心？」的探討文章，引述一名具官方背景的專家指，不排除官方所說的因素，停止發布青年人失業率從現實和統計專業的角度看有一定合理性，且統計數據的目的就是要準確客觀，事後的數據修訂也都是符合常規的做法。

該專家同時提到：「在中國有一些數據發布存在一定隨意性，感覺數據好了就發，不好了就不發，難免有人為調控操縱的猜測。」

文章提到，在今日的國統局記者會上，有外媒追問發言人付凌暉：「如果您認為由於青年的數據不是特別準確，或者不能夠準確反映現實的話，是否意味著（6月）總體5.3%的失業數據也不一定特別準確？」付回應，當前暫停發布分年齡段失業率相關數據，不影響整體失業率統計調查，總體失業率仍可以反映現狀。

《華爾街日報》也提到今日國統局記者會有兩焦點，一個是當月主要經濟指標未受提振，另一個就是青年失業率的缺席。

同時，該話題在國內也成為熱話，一度衝上百度熱搜的第4位。在微博上，網民對官方有關舉動的評論以批評和諷刺居多。

責任編輯：陳建錫