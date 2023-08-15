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小克重黃金產品走俏 年輕人為何熱衷攢「金豆豆」？

社會熱點 14:48 2023/08/15

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投資小克重黃金產品成為時下年輕人熱衷的新型理財方式，黃金飾品品牌也順勢推出金瓜子、金大米等小克重產品。業內人士指，攢金豆可以被視為一種投資機會，但如果消費者以投資為目的購入，需要注意避開風險。

內地社交平台掀起一陣攢金風潮，不少貼文專門介紹哪種方式買黃金最合適，當中提到除了買黃金板料和投資金條外，強烈推薦買金豆豆、金瓜子，「每個月買幾百元的金豆豆存起來，只要金價漲，我就算賺錢。」

一些黃金商家亦順勢推出小克重黃金產品，不只有金豆豆、金瓜子，還有小金元寶、小玉米、金大米、小福袋等多種造型的產品。某品牌旗艦店的「9999金豆豆1g有證書送瓶子」售價465元（人民幣，下同），3g則售價1386元，價位對於年輕人而言可以接受，算是較好入門的黃金產品。

《工人日報》引述某金店銷售員章女士指，「攢金豆」是一種年輕人熱衷的新型理財方式，每周或每個月買1~3g，既可以起到強制儲蓄的作用，又讓消費者體驗購物的愉悅感和滿足感。此外，用攢下的金豆豆、金瓜子來打首飾，比直接購買首飾的費用更低。

《2021中國黃金珠寶消費調查白皮書》顯示，在金店消費群體中，25歲至35歲顧客佔比已超過七成，電商平台更成為年輕人買金的重要渠道。例如領豐金淘寶旗艦店內，「9999黃金豆豆1g生日禮物」月銷1萬+，評價達6萬多條；在該品牌京東旗艦店，同類型產品銷量已達10萬+。

不過，一位黃金行業業內人士指出，黃金市場的價格波動較大，攢金豆需要長期投資，而在此過程中，如果市場價格大幅上漲，可能會導致投資者錯失賣出時機，無法獲得預期的收益。此外，攢金豆也存在一些操作上的風險。例如，購買金豆的渠道選擇、金豆的真偽鑒別、存儲和保管等方面都需要投資者具備一定的專業知識和技巧。

業內人士提醒消費者不要被一些所謂的噱頭所欺騙，尤其是黃金的純度，這一點關係到日後黃金變現，且要注意回購渠道及要求，以及金價波動等因素，不可盲目跟風購買。

責任編輯：易燕丹

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