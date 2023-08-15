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人行蔡昉：刺激消費成最緊迫目標 「把錢發到居民腰包裏」

經濟脈搏 15:40 2023/08/15

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內地經濟復甦步伐遜預期，人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，現在最緊迫的目標是刺激居民消費，因此需要動用所有合理、合法、合規也符合經濟規律的渠道，「把錢發到居民的腰包裏」。

蔡昉撰文稱，在經濟發展和人口發展新常態下，宏觀經濟政策應該有新對象、新手段和新目標。其核心是刺激的對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。同時，對居民的消費進行刺激，可以產生更大的乘數效應。

蔡昉還提到，以農民工落戶為核心的戶籍制度改革通常被認為是一項長期的改革任務，如果及時出台，完全可以產生真金白銀和立竿見影的刺激效果。

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他指出，去年外出農民工家庭的人均收入達到4.2萬元（人民幣，下同），接近城鎮中間收入組平均4.4萬元的水平。但由於沒有城鎮戶口，未能均等享受城鎮基本公共服務，農民工的消費顯著低於城鎮居民平均30391元的水平，估算被抑制程度為23%左右。如果1.72億外出農民工成為城鎮戶籍居民，平均消費人均可增長6686元，由此產生的居民消費增量可超過一萬億元。只有萬億元量級的新增消費，才能抵消過度儲蓄。

此外，一系列與老齡化相關的基本社會保險和其他基本公共服務，都可以借此機會顯著提高保障水平。

蔡昉表示，隨著人口負增長時代的開始，2022年至2035年期間，老年人口撫養比即老年人口與勞動年齡人口的比例，將以前所未有的速度提高，社會保障的難度明顯加大，必須有相應舉措才能維繫。個人積累的部分只能是必要的補充，而不是解決問題的出路，需要用改革紅利推進經濟復蘇和社會福利體系建設。

責任編輯：易燕丹

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