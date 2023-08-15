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內地青年搵工難 3年123萬人湧入網絡直播行業

經濟脈搏 17:46 2023/08/15

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內地青年搵工自疫情以來日益艱難，路透社引述顧問公司統計指，2020年起至今，至少已有123萬人湧入直播行業，主要原因是入職門檻較低。

報道又提到，微博上月對萬多名年輕用戶進行調查，逾60%人表示對成為網紅、主播感興趣。一名28歲、擁有碩士學歷的張姓主播透露，該行業的門檻很低，拿起手機就能做，但要脫穎而出很困難，「競爭激烈，然而若能堅持，就會越來越好。我認為我能否脫穎而出的關鍵，取決於我的心理素質與能力」。

面對如雨後春筍般冒出的主播、競爭越來越激烈的產業，針對主播的經紀公司也出現在市場上，除了培養年輕主播外，也會協助和品牌方牽線，爭取合作的機會。同時，直播帶貨的模式也逐漸變化，從過去著重於大幅折扣、大規模銷售，如今逐步轉向「把故事說好」、「培養消費者長期消費的習慣」。

網絡主播早年被官方定性為一種新興業態，近年又與外賣員、網約車司機等併稱為靈活就業，由於每周工作1小時在內地即可歸為就業人口，門檻極低的網絡直播行業向來被視為解決畢業生就業的良方。前年一個調查指出，超過六成半網絡主播擁有大學本科學歷。

同時，直播行業的收入普遍不高，有媒體最近指出，超過九成半主播的月入都不足5000元人民幣。

責任編輯：陳建錫

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