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專家倡向多孩家庭子女派錢至滿20歲 搶救生育率

社會熱點 18:14 2023/08/15

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內地生育率逐年下降，有人口專家建議，向多孩家庭每月按子女數目派錢，直到其滿20歲，並給予稅務和社保費減免，多舉並措下有望令生育率提高20%。

攜程創辦人兼知名人口學者梁建章接受專訪表示，就如何提高生育意願給出一系列建議。梁認為，可對二孩家庭的每個孩子給予每月1000元（人民幣，下同）的現金補貼；給予多孩家庭的每個孩子給予每月2000元的現金補貼。同時，二孩家庭實行所得稅和社保費減半，三孩家庭所得稅和社保全免。

他又提議可將中學和小學階段提速，即基礎教育階段總體上縮短1至2年，實行10年義務教育制，這樣可減輕家長的部分壓力。

如果我們能夠利用資源或者制度方面的優勢，能夠花更多的錢、更大的力度，比如說拿出一年GDP的2%至5%，才有可能把我們的生育率提到跟其他國家同樣的水平。但這需要幾萬億資金花下去，所以我說有難度，難度就在於大家有沒有決心花這個錢。目前出台的鼓勵政策力度比較小，還遠遠不夠。

梁建章提醒，「人口愈少愈富裕」是個錯誤觀點，中國經濟活力和韌性來自龐大的市場和人口規模，如果人口減少，特別是青年人口減少，這優勢會逐漸消失，同時很可能會動搖中國的創新基礎。另外，人口減少還會令住房消費萎縮，同樣的邏輯，也令汽車、家電等其他耐用消費品消費萎縮。

反之，人口眾多不僅能促進市場多樣化和層次化，也是形成龐大人才規模的基礎。

責任編輯：陳建錫

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生育 人口 經濟 經濟現象 中國

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