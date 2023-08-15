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國安部：雲南學校退休幹部招敢死隊 圖顛覆政權被捕

國情動向 19:41 2023/08/15

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國家安全部披露，雲南某學校退休幹部曾在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權，但隨即被捕，反映了中國政治安全面臨的形勢。

國安部在微信公眾號發布「政治安全是國家安全的根本，必須把握『四大屬性』」的文章，提到上述內容。 

文章指，2016年國家安全機關工作發現，雲南某學校退休幹部肅某，長期在網絡上發表反動言論。他主動聯絡境外敵對組織骨幹成員，策劃從境外購買武器，在境內招募所謂的「敢死隊」，密謀實施暴力行動，並將該行動命名為「中國班加西工程」，妄圖顛覆國家政權。

國家安全機關積極行動，在該案還處於犯罪策劃階段時，一舉將所有涉案人員抓捕歸案。肅某案的告破，從一個側面反映中國政治安全面臨的敵情形勢。

文章還提到，一些西方國家打著民主、自由、人權等幌子，妄圖策動所謂港版「顏色革命」。2014年香港發生的「非法佔中」，2016年發生的「旺角暴動」，2019年發生的「修例風波」，嚴重衝擊香港經濟社會發展，對中國政治安全構成威脅隱患。

此外，長期以來，各種敵對勢力一直企圖在中國製造「顏色革命」，妄圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度，是中國政治安全面臨的現實危險和長久危害。

文章強調，政治安全是國家安全的根本，必須準確把握政治安全的根本性、人民性、複雜性、全局性等「四大屬性」，為黨的長期執政、國家長治久安、人民安居樂業提供堅強安全保障。

責任編輯：易燕丹

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