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外管局：7月外資淨流入規模為近一年次高

經濟脈搏 22:39 2023/08/15

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國家外管局表示，7月份境外資本淨流入規模為近一年來次高值，外匯市場穩健運行的基礎依然堅實。

據外管局網站消息，外管局副局長、新聞發言人王春英表示，7月份中國外匯市場運行保持理性有序。7月份，國內基本面預期改善，人民幣對美元匯率企穩回升。在此情況下，市場主體「逢低購匯」有所增多，屬於正常的理性交易，再加上對外分紅派息進入季節性高峰，使得當月銀行結售匯呈現小幅逆差。綜合考慮其他供求因素，境內外匯供求保持基本平衡。

她指，主要渠道跨境資金流動總體穩健。一是貨物貿易仍是跨境資金流入的基礎性來源。7月份，貨物貿易項下跨境資金淨流入規模維持較高水平，高於上半年月均值。二是境外資本流入態勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金淨流入回升，7月份淨流入規模為近一年來次高值；來華證券投資跨境資金保持淨流入，外資總體淨買入境內股票和債券。三是境內主體有序開展對外投資。

展望未來，全球主要經濟體緊縮貨幣政策接近尾聲，相關外溢影響將有所緩和。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，隨着政策組合拳效果不斷顯現，中國經濟將持續恢復向好。同時，中國國際收支結構更加穩健，市場主體理性程度持續提升，宏觀審慎調節工具不斷完善，外匯市場穩健運行的基礎依然堅實。

國統局：當前中國經濟不存在通縮 下階段也不會通縮

商務部：研合理縮減負面清單 持續擴大外資准入

官媒：金融數據短期波動 貨幣政策調整空間仍大

責任編輯：袁瑋婧

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