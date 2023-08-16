  • 30°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李尚福：妄圖「以台制華」必將以失敗告終

國情動向 09:19 2023/08/16

分享：

分享：

十一屆莫斯科國際安全會議昨日（15日）召開，中國國務委員兼防長李尚福會上表示，台灣問題不容任何外來干涉，妄圖「以台製華」必將以失敗告終。

李尚福發言時表示，國家主席習近平提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走「對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和」的新型安全之路，得到國際社會積極響應。中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。

中國軍隊是維護世界和平的堅定力量，願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出更大貢獻。

李尚福又不點名批評美國，指安全與發展是每個國家都應擁有的基本權利，不能成為某些國家獨享的特權，遏制打壓別國發展的霸凌行為，既不符合經濟發展的規律，亦不得人心。將自己的意志強加於人，肆意干涉他國內政的霸道做法，正引起國際社會日益強烈的反對及抵制，也是造成世界動蕩不安的亂源。

會議期間，李尚福與俄國防部長紹伊古舉行會談，就兩國兩軍關係、兩軍合作問題交換意見，還與伊朗、沙特、哈薩克等國防和軍隊領導舉行雙邊會面。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
外交 軍事 伊朗 台灣 俄羅斯 中國 中俄關係

下一篇文章

國安部：雲南學校退休幹部招敢死隊 圖顛覆政權被捕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美媒：中國罕見對俄使用嚴厲措辭 並非拋棄俄羅斯
美媒：中國罕見對俄使用嚴厲措辭 並非拋棄俄羅斯
防範中俄高超音速武器 美日擬合作研發攔截導彈
防範中俄高超音速武器 美日擬合作研發攔截導彈
美媒：中國逾400項商品高度依賴進口 美日佔過半
美媒：中國逾400項商品高度依賴進口 美日佔過半
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
印度會否超越中國？修昔底德陷阱作者提這4點
官媒：一線城市樓市調控方案已上報中央 將逐步出台
官媒：一線城市樓市調控方案已上報中央 將逐步出台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款