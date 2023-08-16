李尚福：妄圖「以台制華」必將以失敗告終

十一屆莫斯科國際安全會議昨日（15日）召開，中國國務委員兼防長李尚福會上表示，台灣問題不容任何外來干涉，妄圖「以台製華」必將以失敗告終。

李尚福發言時表示，國家主席習近平提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走「對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和」的新型安全之路，得到國際社會積極響應。中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。

中國軍隊是維護世界和平的堅定力量，願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出更大貢獻。

李尚福又不點名批評美國，指安全與發展是每個國家都應擁有的基本權利，不能成為某些國家獨享的特權，遏制打壓別國發展的霸凌行為，既不符合經濟發展的規律，亦不得人心。將自己的意志強加於人，肆意干涉他國內政的霸道做法，正引起國際社會日益強烈的反對及抵制，也是造成世界動蕩不安的亂源。

會議期間，李尚福與俄國防部長紹伊古舉行會談，就兩國兩軍關係、兩軍合作問題交換意見，還與伊朗、沙特、哈薩克等國防和軍隊領導舉行雙邊會面。

責任編輯：陳建錫