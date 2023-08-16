內地7月樓價按年跌0.1% 按月年內首次轉跌

國家統計局公布，內地70個大中城市7月份商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月持平或下降，按年則有漲有降。路透社測算指，當月樓價按年、按月分別由上月持平轉為下降0.1%及0.2%，其中按月計算是今年內首次錄得下降。

按月看，一線城市新樓銷售價格連續兩月持平，北京和上海分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳下降0.2%和0.6%；二線城市新樓銷售價格由上月持平轉為下降0.2%；三線城市新樓價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。二手樓方面，一線城市二手樓價格下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二線城市二手樓價格下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市二手樓價格下降0.4%，降幅與上月相同。

各線城市中，新樓和二手樓銷售價格按月上漲城市分別有20個和6個，比上月分別減少11個和1個。

按年看，一、二線城市新樓銷售價格上漲1.0%和0.2%，漲幅比上月均回落0.3個百分點；三線城市新樓價格下降1.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。二手樓方面，一、二、三線城市二手樓價格分別下降1.4% 、2.7%和3.5%，降幅比上月分別擴大1.0 、0.3和0.1個百分點。

各線城市中，新樓和二手樓銷售價格按年上漲城市分別有26個和5個，比上月均減少1個。

另外，國統局昨公布前七月房地產開發投資、銷售等數據，路透社測算，7月單月投資、銷售面積分別按年下降17.8%及23.9%，連續第17個及25個月下滑。

責任編輯：陳建錫