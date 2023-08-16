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內地汽車價格戰再起 本月11家企業減價促銷

經濟脈搏 09:57 2023/08/16

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行業競爭太激烈了，賠錢也得賣。

剛平息不久的內地車企價格戰，進入8月以來有重新開打跡像，官媒統計，本月已有11家車企宣布下調部分車款售價，為緩庫存壓力及衝刺下半年指標。

《證券時報》記者走訪北京多家汽車門市， 一家4S店的職員透露，本次減價政策將持續至年底，主要是市場競爭激烈，為了達成年底銷售目標，並希望加速搶佔市場。另一家4S店的職員表示，店內正有的兩款車在減價，其中一款售價24.88萬元（人民幣，下同），在這次優惠和補貼下，一口氣便宜了6萬元。

長城汽車負責人接受該報訪問稱，價格戰是一種無序的市場競爭，從長遠來看，企業還是需要不斷創新、提升產品質量、塑造品牌形象，才能獲得市場信任。

蓋世汽車研究院研究員王顯表示，本波價格戰側面反映了新能源汽車正蠶食燃油車市場，一些合資品牌不得不犧牲利潤保市場。此外，今年以來動力電池價格回調，使得新能源車成本降低，也驅動了此輪降價。Co-Found智庫秘書長張新原則表示，價格戰可刺激銷售，另一方面也在擠壓企業的利潤空間。

內地大力刺激汽車消費，但7月數據仍有所下滑，國統局公布，當月汽車類消費按年下跌1.5%；中汽協統計，當月汽車銷量按年按月分別下跌1.4%和9%。

責任編輯：陳建錫

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內地7月樓價按年跌0.1% 按月年內首次轉跌
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