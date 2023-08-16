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習近平：西方國家現代化過程充滿血腥罪惡

國情動向 10:27 2023/08/16

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中共總書記習近平在黨媒《求是》雜誌發表文章，講述中國現代化的特色及西方不同。習近平指，中國式現代化是全民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、走和平发展道路的現代化，而西方現代化的最大弊端，就是以資本為中心而不是以人民為中心，過程中充滿了戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡。

習近平指，一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際，具有本國特色。他提出中國式現代化的5個特徵，分別是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生，以及走和平發展道路。尤其在全民共同富裕方面，是中國與西方現代化的最顯著的區別。

他指，西方現代化最大弊端是以資本為中心，追求資本利益最大化而不是服務絕大多數人的利益，導致貧富差距大、兩極分化嚴重。一些發展中國家在現代化過程中曾接近發達國家的門檻，卻掉進「中等收入陷阱」，長期陷於停滯狀態，甚至嚴重倒退，一個重要原因就是沒有解決好兩極分化、階層固化等問題。

中國式現代化堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。現在，中國已經形成促進全體人民共同富裕的一整套制度安排、政策舉措。要在推動高質量發展、做好做大「蛋糕」的同時，進一步分好「蛋糕」，解決好就業、分配、教育、醫療、住房、養老等民生問題，構建三次分配協調配套制度體系。

實現共同富裕是一個長期任務，必須久久為功，咬定青山不放鬆，不斷取得新進展。

習近平又批評了西方現代化的各種弊端，包括無法遏制資本貪婪的本性，令物質主義膨脹、對自然資源肆意掠奪和生態環境惡性破壞、充滿血腥罪惡，給廣大發展中國家帶來深重苦難等。他強調，實踐證明，中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 習近平 中國

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