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滬深交易所據報作窗口指導 禁公募基金淨沽出A股

國情動向 16:19 2023/08/16

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據彭博引述消息人士透露，中國當局要求一些投資基金本周不再沽出股票。

報道指，中國的證券交易所對部分大型公募基金實行窗口指導，要求他們沽售A股的金額不得多於購買的金額，即不得淨沽出A股。而該指示已通過公司的投資高管轉發至基金經理。

不過報道指出，當局在去年多次作出類似的指示，而往往收效甚微，例如去年9月交易所曾限制基金賣出股票，但難以阻止股市下跌，滬深300指數在同年10月創下3年半新低。中國證監會、上海證券交易所和深圳證券交易所沒有立即回應消息。

高盛發布報告指，由於對中國房地產業及經濟形勢的擔憂加劇，全球對沖基金正大舉拋售中國股票。在國內上市的A股面臨的拋壓最大，佔拋售總量的60%。

報告指，截至8月14日，對沖基金過去10個交易日中，有8個交易日凈拋售中國股票，這些基金的客戶同時剝離多倉與空倉。這是自2022年10月以來，在任何10天內對中國股市的最大凈拋售，也是過去5年最劇烈的行動之一。

上周，滬指錄得近8個月來的最大單周跌幅。本周的三個交易日，滬指分別再跌0.34%、0.07%、0.82%。

責任編輯：陳建錫

 

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