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培尼亞就任巴拉圭總統 稱台灣「不只是盟友而是兄弟」

國情動向 11:08 2023/08/16

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巴拉圭新任總統培尼亞舉行就職典禮，他在演説中提及台灣，指雙方不只是盟友而是兄弟，新政府將繼續與台灣進一步發展合作關係。

培尼亞在巴拉圭首都亞松森宣誓就任，他在就職演說中兩度提到台灣。第一次是介紹來賓時提到出席典禮的台灣副領導人賴清德；第二次是談及台巴關係，指雙方不只是盟友，而是兄弟之邦；又說巴拉圭將以地緣政治視野，建立聯盟及合作。

巴拉圭是南美洲唯一一個與台灣有外交關係的國家。出席就職禮的賴清德與美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）等人致意寒暄。

賴清德接受彭博社專訪時表示兩岸互不隸屬，未來將依循蔡英文的「4個堅持」以及「4大支柱」的行動方案，貢獻台海及區域和平與穩定。

國台辦：賴清德台獨分裂謬論 將帶來兵兇戰危

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮批評賴清德冥頑不化，這次更利用過境竄美鼓噪「台獨」分裂謬論。再次表明，賴是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，其所標榜的所謂「和平」論調完全是謊言。這樣的人只會給台灣帶來兵兇戰危。

中國駐美使館發言人也稱，當前台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，是美方一些人執意推進「以台制華」；強調「台獨」沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖都注定以失敗告終。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

發言人表示，中方對美方不顧中方嚴正交涉，執意安排賴過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其活動，停止虛化掏空一個中國原則。

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賴清德過境美國赴巴拉圭 北京：將採有力措施捍衛主權

責任編輯：易燕丹

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