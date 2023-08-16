數據分析｜淡季疊加信心低迷 觀望一線城市政策放寬

內地樓價繼續探底，一方面7月屬於內地樓市的傳統淡季，入市積極性向來不高，另一更重要的因素是居民收入預期、房企債務危機等繼續影響信心，外界正觀望一線城市的限購等政策會否短期內有所放寬。市場人士認為，樓市仍未真正見底，如後續的政策力度不足，市場或將繼續處於明顯的下行趨勢。

58安居客研究院院長張波指，從7月數據來看，市場整體還處於下行階段，房企企穩回升的動力稍顯不足。雖然當月市場釋放出的政策信號較為密集，但由於具體細則並未在一二線城市全面落地，效力仍有待顯現。他指，這體現出一線城市醞釀出台政策放鬆確有必要，一旦政策釋放得當，市場大概率會有序恢復。

「最大的風險不是價格下跌，而是失去流動性。」中原地產首席分析師張大偉指，二季度以來熱點城市存量住宅成交持續下降，隨著一季度積壓需求集中釋放，當下二手樓掛牌明顯上漲，供需關係逆轉，業主主動降價促成交，體現到房價上就是全面下降。如果後續落地政策力度不足，市場可能繼續處於下調。

「房地產活動尚未見底。」瑞銀證券大中華區首席經濟學家汪濤指，高頻數據表明房地產活動8月份繼續惡化，預計更多地方政府可能會放鬆房地產政策，尤其是更多二線城市，一些一線城市也可能對非核心地區作出小幅放鬆。花旗銀行亦預計，地方將出現新一輪寬鬆政策，但需求仍取決於就業或收入預期。

責任編輯：陳建錫