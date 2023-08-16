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摩通等大行下調中國GDP預測 料5%目標難實現

經濟脈搏 13:32 2023/08/16

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內地經濟數據持續疲弱，摩根大通、巴克萊調低中國經濟增長預測。彭博社報道，本輪下調反映，如果沒有切實的政策措施推出，中國恐怕難以實現全年經濟增長5%左右的目標。

摩根大通將今年中國全年國內生產總值（GDP）增長率預測下調至4.8%，指內地房地產市場前景惡化，尤其是土地購買量和新屋開工量大幅下降，加大對經濟的拖累。而在5月初，該行曾預測中國經濟將增長6.4%，是給出最樂觀估計的機構之一。

朱海斌等摩根大通經濟學家目前預計，明年中國經濟增長4.2%。彭博社指，若最終成真，將是自毛澤東時代以來中國首次連續三年GDP增長率低於5%。

巴克萊則將今年中國GDP增長預測下調0.4個百分點至4.5%，同時維持明年增長預期在低於共識的4%，認為內地消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施。

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巴克萊預計，中國人民銀行將在未來幾周進一步放鬆政策，包括下調25個基點的存款準備金率來降低銀行的融資成本，並在地方政府特別債券發行加速和更多中期貸款便利（MLF）到期之際，向銀行體系注入更多流動性。

不過，並非所有機構都下調預測。渣打經濟學家在一份報告中稱，儘管第三季度開局不佳，但仍然認為中國可以實現5%左右的增長目標。該行對中國全年經濟增長預測維持5.4%不變。

一些機構雖然維持預估不變，但提到展望可能調整，比如摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強等人稱，如果政策寬鬆步伐較慢，中國5%的經濟增長目標有可能無法達到。

責任編輯：易燕丹

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