黨媒：派錢促消費成本太大 在中國根本不可行

中共中央黨校主辦的《學習時報》發表專題文章，釐清「發錢促消費」、「投資過多、消費過低」等八個認知誤區，稱學者提出發錢促消費的觀點，成本太大，在中國根本不可行。

文章指出，內需不足成為當前中國宏觀經濟運行的主要矛盾。在進一步提升擴大內需效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長時，需要釐清八個認知誤區，優化擴大內需的思路和措施。

「發錢促消費」的認知誤區

有觀點認為，中國應像一些國家那樣直接發放現金，刺激消費需求。這種方法雖能起到一定作用，但成本太大，在中國根本不可行。

中國的居民消費和儲蓄習慣、發展水平等與美國等發達國家有很大不同。假如每人發1000元（人民幣，下同）現金，則需要約1.4萬億元，但這對刺激消費能起到多大作用呢？這不僅形成巨大的財政負擔，而且居民的消費習慣、消費結構和消費意願也制約其效果，尤其是疫情在一定程度上使居民的預防性動機增強，消費更趨保守，這樣勢必造成寶貴財政資源的低效使用。其實，在國外這一方式也出現成本過高、效率不佳、浪費嚴重的諸多問題。從提升財政資源使用效率角度而言，鼓勵居民消費，更應著眼於加強社保體系建設，讓老百姓有個穩定的預期，解決好住房、養老、育兒、醫療等制約消費需求的主要問題，提升居民的消費意願和能力。

「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區

要摒棄那種靠「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區，從國民經濟循環系統的視角看待二者關係，不能將其割裂開來。應根據宏觀經濟形勢，尤其是總需求的變化，統籌考慮促進投資和消費的一攬子政策。只有將兩者有效結合起來，才能實現擴大內需戰略。

「投資過多、消費過低」的認知誤區

目前存在消費不振的問題，成為影響經濟循環質量和活力不足的重要因素。解決這一問題，要從提升消費能力和消費意願入手，而不能限制投資。擴大投資，其實也是擴大消費需求和提升人們生活水平的前提和基礎。

「投資效率不高」的認知誤區

為擴內需、穩增長，需要繼續優化投資結構和方式，加大符合產業發展方向和趨勢的投資，進一步提升投資效果。同時，處理好房住不炒與穩定房地產投資的關係。從中長期基本面看，房地產市場仍然有健康發展的空間，今後需要保持房地產投資的合理規模和增速，積極推動「城中村」改造和「平急兩用」公共基礎設施建設投資。

「基礎設施過剩浪費、空間有限」等認知誤區

基建投資，不僅以總需求的擴張產生經濟聯動效應，有利於穩定經濟運行，而且可以提升宏觀經濟效率和改善民生，有效支撐高質量發展。加大基礎設施投資，不是一個臨時、短期的需求管理工具，而是應貫穿於黨的第二個百年奮鬥目標實現全過程的重要舉措。

「政府投資擠出私人投資」的認知誤區

中國政府投資以基礎設施建設投資為主，帶有顯著的正外部效應。在社會投資動力不足、意願不強的情況下，這不僅不會出現擠出效應，而且能夠產生彌補效應和引致效應。一方面，彌補企業投資不足而形成的需求缺口，保持合理的投資需求；另一方面，間接提高社會資本的投資回報率，擴大社會總需求。

「居民消費與公共消費割裂」的認知誤區

從消費視角看，基礎設施投資形成未來的公共消費。公共消費從消費能力和消費意願兩個方面都對居民消費產生影響。因此，提升擴大消費的效果，一方面要促進居民個人的實際消費；另一方面，要通過公共消費，加快公共服務和基礎設施建設，帶動個人的消費。

「沒有政策空間」的認知誤區

雖然財政收支矛盾依然比較突出、地方債問題廣受關注，但財政政策加力提效的主基調沒有變，中國依然具有擴內需的政策空間。從實踐層面，通過財政政策和資源優化組合，盤活資產，以及制定實施一攬子化債方案，可以釋放一定的政策空間。

責任編輯：易燕丹

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