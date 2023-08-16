  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黨媒：派錢促消費成本太大 在中國根本不可行

經濟脈搏 16:22 2023/08/16

分享：

分享：

中共中央黨校主辦的《學習時報》發表專題文章，釐清「發錢促消費」、「投資過多、消費過低」等八個認知誤區，稱學者提出發錢促消費的觀點，成本太大，在中國根本不可行。

文章指出，內需不足成為當前中國宏觀經濟運行的主要矛盾。在進一步提升擴大內需效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長時，需要釐清八個認知誤區，優化擴大內需的思路和措施。

「發錢促消費」的認知誤區

有觀點認為，中國應像一些國家那樣直接發放現金，刺激消費需求。這種方法雖能起到一定作用，但成本太大，在中國根本不可行。

中國的居民消費和儲蓄習慣、發展水平等與美國等發達國家有很大不同。假如每人發1000元（人民幣，下同）現金，則需要約1.4萬億元，但這對刺激消費能起到多大作用呢？這不僅形成巨大的財政負擔，而且居民的消費習慣、消費結構和消費意願也制約其效果，尤其是疫情在一定程度上使居民的預防性動機增強，消費更趨保守，這樣勢必造成寶貴財政資源的低效使用。其實，在國外這一方式也出現成本過高、效率不佳、浪費嚴重的諸多問題。從提升財政資源使用效率角度而言，鼓勵居民消費，更應著眼於加強社保體系建設，讓老百姓有個穩定的預期，解決好住房、養老、育兒、醫療等制約消費需求的主要問題，提升居民的消費意願和能力。

「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區

要摒棄那種靠「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區，從國民經濟循環系統的視角看待二者關係，不能將其割裂開來。應根據宏觀經濟形勢，尤其是總需求的變化，統籌考慮促進投資和消費的一攬子政策。只有將兩者有效結合起來，才能實現擴大內需戰略。

「投資過多、消費過低」的認知誤區

目前存在消費不振的問題，成為影響經濟循環質量和活力不足的重要因素。解決這一問題，要從提升消費能力和消費意願入手，而不能限制投資。擴大投資，其實也是擴大消費需求和提升人們生活水平的前提和基礎。

「投資效率不高」的認知誤區

為擴內需、穩增長，需要繼續優化投資結構和方式，加大符合產業發展方向和趨勢的投資，進一步提升投資效果。同時，處理好房住不炒與穩定房地產投資的關係。從中長期基本面看，房地產市場仍然有健康發展的空間，今後需要保持房地產投資的合理規模和增速，積極推動「城中村」改造和「平急兩用」公共基礎設施建設投資。

「基礎設施過剩浪費、空間有限」等認知誤區

基建投資，不僅以總需求的擴張產生經濟聯動效應，有利於穩定經濟運行，而且可以提升宏觀經濟效率和改善民生，有效支撐高質量發展。加大基礎設施投資，不是一個臨時、短期的需求管理工具，而是應貫穿於黨的第二個百年奮鬥目標實現全過程的重要舉措。

「政府投資擠出私人投資」的認知誤區

中國政府投資以基礎設施建設投資為主，帶有顯著的正外部效應。在社會投資動力不足、意願不強的情況下，這不僅不會出現擠出效應，而且能夠產生彌補效應和引致效應。一方面，彌補企業投資不足而形成的需求缺口，保持合理的投資需求；另一方面，間接提高社會資本的投資回報率，擴大社會總需求。

「居民消費與公共消費割裂」的認知誤區

從消費視角看，基礎設施投資形成未來的公共消費。公共消費從消費能力和消費意願兩個方面都對居民消費產生影響。因此，提升擴大消費的效果，一方面要促進居民個人的實際消費；另一方面，要通過公共消費，加快公共服務和基礎設施建設，帶動個人的消費。

「沒有政策空間」的認知誤區

雖然財政收支矛盾依然比較突出、地方債問題廣受關注，但財政政策加力提效的主基調沒有變，中國依然具有擴內需的政策空間。從實踐層面，通過財政政策和資源優化組合，盤活資產，以及制定實施一攬子化債方案，可以釋放一定的政策空間。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
經濟 宏觀分析 中國市場 財政政策 貨幣政策 基建 內地物業 地產 中國

上一篇文章

未獲中國批准 Intel終止收購以色列高塔半導體

下一篇文章

新華社再發文：抹黑打壓改變不了中國市場吸引力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地7月出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%
內地7月出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%
樓繼偉：有必要加大貨幣政策擴張力度
樓繼偉：有必要加大貨幣政策擴張力度
內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
數據分析｜CPI及PPI雙負增長 貨幣政策寬鬆有空間
數據分析｜CPI及PPI雙負增長 貨幣政策寬鬆有空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款