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未獲中國批准 Intel終止收購以色列高塔半導體

經濟脈搏 17:08 2023/08/16

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路透社報道，由於仍未獲得中國監管部門批准，Intel已終止收購以色列芯片製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）的計劃。消息人士透露，Intel不打算再度延長雙方的交易期限，將向高塔半導體支付3.53億美元的分手費。

Intel去年宣布，以54億美元收購高塔半導體，以進一步擴大自身產能、全球布局及技術組合，滿足前所未有的行業需求。此併購案須取得中國、美國、德國、以色列、日本、英國和義大利等七國競爭法主管機構核准，但受中美科技戰影響，中國對涉及美企的併購案審查進程緩慢，導致交易遲遲無法完成。

按原計劃，Intel和高塔半導體預計於本年2月15日前完成交易，但由於中國國家市場監督管理總局當時尚未批准，兩家企業宣布延長交易期限，將收購交易期延長至6月15日，之後又再次延長到8月15日。

Intel首席執行官基辛格（Pat Gelsinger）期間曾多次前往中國，試圖說服監管機構批准交易，但在現階段中美半導體的大環境裡，涉及科技公司的交易大受影響。另外，高塔半導體是中國芯片製造商，如中芯國際和華虹的競爭對手，若高塔半導體成為Intel的一部分，將對中國芯片製造商構成強大的競爭。

責任編輯：易燕丹

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