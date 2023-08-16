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民調：2/3美國選民支持對中國貨加徵關稅

國情動向 18:35 2023/08/16

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一項最新民調指出，約2/3美國選民支持對中國貨加徵關稅，並認為華府需要採取更多措施，應對來自中國的軍事威脅。

該項由路透社與益普索合作展開的調查，以網上形式在全美範圍內收集逾1,000名成年人意見，分別包括443名民主黨、346名共和黨人。

民調結果顯示，約66%受訪者表示，他們在2024年總統選舉中，更有可能支持「贊成對進口自中國的商品加徵關稅」的候選人；同樣66%受訪者同意，美國「需要採取更多措施應對來自中國的軍事威脅」的看法；約半數人支持向台灣提供軍事裝備，但僅有38%人支持在中國對台動武時派遣美軍保衛台灣。

另外，在美中關係方面，75%受訪者對中國持負面看法，約65%人認為中國政府試圖影響美國大選。

路透社指，民主共和兩黨對中國的擔憂，有助於解釋共和黨總統候選人為何對中國的立場日益強硬。近幾個月來，有望角逐總統寶座的共和黨人每天都在攻擊中國，他都試圖向選民表明自己是對付中國的最佳人選，例如前總統特朗普、前美國駐聯合國大使黑利等，都呼籲美國終止與中國的正常貿易關係。

拜登雖試圖通過高層接觸來穩定美中的激烈對抗，但在最近幾次籌款活動中，他稱中國經濟為「定時炸彈」，還點名批評中國國家主席習近平。

責任編輯：陳建錫

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