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賴清德過境三藩市 美在台協會主席接機

社會熱點 09:20 2023/08/17

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台灣副領導人賴清德，結束在巴拉圭的2天行程，乘坐飛機轉抵美國三藩市停留過境，美國在台協會主席羅森伯格上機迎接。

據台灣《自由時報》報道，賴清德在三藩市當地時間16日下午抵達，隨後在安保人員護送下前往晚間僑宴會場，會參加僑宴並發表演說，逗留約9小時。在賴清德入住的酒店外，有示威者聚集，高叫反對台獨的口號。報道指，部份人試圖離開指定區域，靠近酒店時，受到警員阻止。

報道稱，據現場觀察，車隊前往僑宴會場時，除了車隊警車開道，高速公路上美方也派出公路警察協助車隊順利行進，與賴清德前兩次過境美國的待遇相同。

賴清德8月13日前往巴拉圭途中過境美國紐約時，羅森伯格因家庭事務未能親自接機，而是由美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代為前往，曾被外界解讀為接機待遇不如以往，或體現美國希望賴清德此行低調。

不過，當時羅森柏格便在社交媒體平台Ｘ（原推特）發文，稱期待兩人在三藩市會面，並在紐約僑宴錄影致詞中預告並說明此事。台灣外交部也對上述言論予以駁斥，指賴清德過境美國的規格未降。

賴清德將於17日凌晨登機返回台灣。他此行去程時亦過境美國紐約。

中國駐舊金山總領館指，中方已多次表明立場，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸。發言人指，賴清德是徹頭徹尾的「台獨」分裂分子，打著「過境」的幌子竄美活動，目的是為大選造勢，拉攏美國為「台獨」言行站台。總領館呼籲領區各界充分了解台灣問題的由來、本質和真實現狀，尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家完全統一的願望和努力。

賴清德稱想與習近平做朋友 樂見兩岸齊享民主自由

賴清德過境美國 WSJ：2因素致北京謹慎回應

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 請願示威 外交 巴拉圭 賴清德 台獨 三藩市 美國 台灣 紐約

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