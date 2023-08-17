人行表態「堅決防匯率超調」 離岸價急升一度衝破7.3

離岸人民幣今兌美元盤中一度逼近7.35，最低報7.3497元。人行傍晚發表二季度貨幣執行報告，表明「堅決防範匯率超調」，離岸價大幅拉升，一度衝破7.3關口，截至發稿報7.3043。在岸價下午收市報7.3103，較上個交易日跌199點。中間價下調90點子至7.2076，再刷新一個月低位，仍較預期強近千點。

＊更新離岸價

路透引述2位消息人士指，這兩日中國主要國有大行在離、在岸外匯市場上積極提供美元流動性，助力緩和人民幣跌勢。

分析指，由於供求關係仍偏離明顯，且隔夜美指強勢回升，均施壓中間價表現。監管層不得不維持強力過濾，助力市場穩定預期。

人行旗下金融時報昨晚引述專家指，近期人民幣匯率的波動，主要收到內外部多重因素影響，但匯率預期和跨境資金流動保持相對穩定；從中長期看人民幣匯率有堅實的基本面支撐。

國金證券首席經濟學家趙偉最新觀點亦表示，短期看人民幣貶值壓力相對可控，不必過於擔憂，而政策加碼下經濟基本面未來的走向，將是中期人民幣匯率走勢的關鍵。

責任編輯：袁瑋婧